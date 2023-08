A Magyar Országgyűlés 2012-ben fogadta el a Hungarikum törvényt, amit abból a célból hoztak létre, hogy a nemzeti összetartozást, a települési értékeket és a hazaszeretetet erősítse, így született meg a Hatvani Értéktár – erről is beszélt Szinyei András alpolgármester, a Hatvan Városi Értéktár Bizottság elnöke a városi televízióban.

– Már vannak gondolatok és javaslatok, hogy tovább növelhessük a listát, hiszen fel sem tudjuk fogni, mennyi érték van ebben a városban. Azt gondolom, hogy csodálatos dolog felfedezni múltunkat, a bronzkortól kezdve. Itt voltak a rómaiak, törökök, tatárok is, ezek mind nyomot hagytak. A legfrissebb példa a kapucinus sétány a kolostor falával, ami jogosan már be is került az értékek közé – részletezte.