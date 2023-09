„Rútnak mondják, mégsem rút. Csúfolják, vagdalják, pedig ő senkit sem bántott. Mi a baj énvelem? – kérdezi a világtól. Akik olvasták Andersen meséjét, tudják: nincs vele semmi baj, csak éppen nem az, aminek hiszik. Ő ugyanis egy hattyú… Elárultam a titkot? Sebaj, marad még épp elég az előadásban. Titok is, humor is. Kacsa is, hattyú is, cica is meg tik is. Gyertek, nézzétek meg tik is!”