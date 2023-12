A fiatalok - élükön az építészhallgató Péter (Török-Újhelyi Tamás), Rudi (Csathó Norbert), és Ödön (Szőke Olivér) mindenképpen rátermettek arra, hogy egy szép műemléképületet a budai várban, a Bástyasétány 77-ben felújítsanak. A rászorultság is megvan: mindannyian pénztelen diákok, ám a tehetségek is: egyikük építész, a másikuk zenész, a harmadik is talpraesett, az anyagi világ embere. Ugyanakkor a három lány is, - akiknek a lakást ugyancsak kiutalták - vitathatatlanul alkalmasak egy ilyen ház birtokba vételére! Az álmodozó szép Anna (Fekete Patrícia, egyetemi hallgató), a tűzről pattant Tini (Nagy Barbara), és az ambiciózus Bözsi (Raikovich Viktória) már hozzák is a cókmókjukat, és beköltöznek a romba. A bonyodalmak csak ezután kezdődnek. Kezdetben cseppet sem barátságos a légkör a két – egyébként külön-külön is összeillő - társaság tagjai között, de a végére feloldódik és szerelembe torkollik.