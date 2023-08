A nagymamája is akkor ölelhette magához Afroditét, s a nyakába rakott egy láncot kereszttel, amit a mai napig visel.

Az édesapja, annak dacára, hogy állami gondozásban nőtt fel, villamos üzemmérnök lett. Az édesanyja korán árván maradt, s a nagyobb testvérei nevelték fel. Egy hontalan meg egy árva gyermek találkozott, amikor egymásra leltek, s ebből lett a szerelem, s így teremtettek családot.

- Régen voltam Görögországban, és nagy vágyam, hogy egyszer a gyerekeimmel és a férjemmel elutazzunk oda – árulta el Dimanopulu Afrodité.

A beszélgetésben felidézte azt is: a színház varázsát korán megérezte, ráadásul szívesen szerepelt, énekelt, sosem volt lámpaláza. Ebből fakadt a komoly elhatározás, hogy színésznő lesz. Egyértelmű volt a pályaválasztás, így csak a Színművészeti Főiskolára adta be a jelentkezését. Hiába terelgették a szülei valami „normális” szakma felé. Elsőre ugyan nem vették fel a főiskolára, viszont bekerült a Nemzeti Színház stúdiójába, és ott nagyszerű szakmai alapokat kapott. S a következő évben már a főiskolai felvételi is sikerült. Majd pedig immár diplomával, Gali László leszerződtette Egerbe, az akkor alakulófélben levő társulatba a férjével, Várhelyi Dénessel együtt. Egerre nagyon figyelt akkor a szakma, és rendkívül jó kis társulat verbuválódott itt, emlékezett vissza.

- Fiatalos lendülettel valami jót csinálni, tüzeket lobbantani, ez vonzott minket ide. Összetartottunk, mindent megbeszéltünk, és a végeredményen is meglátszott, hogy egy csapat van a színpadon. A szeretet és az összetartozás olyan pluszt tud adni, ami az előadáshoz is hozzátesz – mondta.