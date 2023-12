- Tavaly inkább a madáretető környékén gyűrűztünk, ott főleg cinke és pintyfélék voltak, most jóval színesebb volt az állomány. A süvöltő kellemes meglepetés, kevéssé vártuk, hogy sikerül ilyenkor, ilyen helyen fogni. A Bükkalja általában is szenzációsan jó hely, a Bükk hegység és az Alföld itt találkozik egymással, ami színpompás változatosságot hoz, közel 300 faj fordult elő itt. Az idei év is több váratlan vendéget hozott. A kimondott téli madárfajok jóval később jöttek, bizonyos fajok még nincsenek is nagy egyedszámban. Amelyeknek pedig már el kellett volna menniük, maradtak. Több nagy lilik vadlúd csapat is húzott el felettünk, nem megszokottak ilyenkor, kavarognak, most fura mód minden csapat északra ment – emelte ki Balázsi Péter.

Most a téli fajok figyelhetők meg, a süvöltő, a fenyőrigó, a pusztákon a kékes rétihéja, a nagy őrgébics, valamint a gatyás ölyv. Ezek nálunk kis számban költenek. A sárga fejű királykák is csak fenyveseinkben fészkelnek, télen azonban nagyon megnő a populációjuk, valószínűleg a Kárpátokból jönnek, de Észak-Európából is vonulnak a mindössze öt grammos madarak.

Balázsi Péter elmondta, a madárgyűrűzés társadalmi tevékenység, s attól függ, hány egyedre kerül a jelzés, hogy az ember mennyire ér rá, s milyen igény van a tevékenységre. Az iskolák megkeresik őket, próbálják a gyerekekhez közel vinni a madarakat. Nekik saját szórakozásból évi 2-3 alkalommal jut idejük erre a feladatra. Magyarországon a közel háromszáz vizsgázott gyűrűző szakember évente 200-220 ezer madarat lát el gyűrűvel, hogy így is segítsék a vándorlásuk nyomon követését.