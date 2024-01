Év vége felé járunk, pár nap és itt az új esztendő, ekkortájt sokan összegzik a hátrahagyott hónapokat. Erre kértük Tőzsér Istvánnét, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóját is.

Mint mondta, nagyon sikeres volt a 2023, rengeteg kiváló eredménynek örülhettek.

– A legfontosabbnak mind közül azt tartom, hogy a koronavírus-járvány lecsengése után az olvasók visszatértek a könyvtárba. Nem apadt a számuk, sőt még nőtt is – emelte ki.

Nagy eredmény, hogy idén – 65 év után – Egerbe került a Bródy-Hunyady hagyaték. A könyvtárban megtekinthetők az örökség elemei, Hunyady Sándor és Bródy Sándor kéziratai, levelei, első kiadású könyvei, családi fotók, filmplakátok, karikatúrák és az írókról szóló újságcikkek is. Bútorok is tartoznak a hagyatékhoz, így Alexander Brody asztala, amelyen aláírták az ajándékozási szerződést, s a széke is, melyben a fia foglalt helyet a megállapodás aláírásakor.

– Mindennek feldolgozása jelentős munkát ad nekünk a következő esztendőkben is. Ez megalapozta azt, hogy muzeális gyűjteményi funkciót is kapjon az intézményünk – tette hozzá.

Mint mondta, számos díjjal is büszkélkedhetnek idén. Egyet-egyet kiemelve, Családbarát munkahely díjat illetve az Év Felelős Foglalkoztatója címet is megkapták 2023-ban.

– Ezeken túl elindult a felkészülés, hogy ismét megkapjuk a minősített könyvtár címet, s kíváncsian, reménnyel telve várjuk a jövőt, hogy megkapjuk-e – húzta alá.