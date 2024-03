A megyehatárhoz közeli két, népművészetéről, néphagyományairól nevezetes településen is tartanak húsvéti programokat. Hollókőn már csütörtökön megkezdődtek a programok, hétfőig az ófaluban és a várban is népzenei koncertekkel, táncházakkal várják a látogatókat, sőt, náluk már vasárnap is volt locsolkodás, igaz, a falu ilyenkor belépődíjas.

Minden korosztály számára készültek programokkal

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Mezőkövesden vasárnap és hétfőn tartanak programokat, a színpadon vasárnap a helyi és mezőkeresztesi gyerek tánccsoportok és az örökifjak táncoltak-énekeltek. Hátfőn a matyó táncosok adnak műsort több alkalommal is, és lesz locsolkodás is több alkalommal, itt azonban kímélik a lányokat és a ruhákat, csak a fellépés után áztatják őket bőrig. Hétfőn Hadasban fellép Pál Dénes is, addig pedig a játszóházban, tájházakban is kikapcsolódhatnak a látogatók, lehet tojást festeni, írókázni is.