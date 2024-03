Az egri színháznak van egy háziszerzője, Szőke Andrea, aki bármely klasszikusból kanyarít egy történetet, ráadásul a társulat színészgárdájára szabva. Az is szerencse, hogy van egy ihletett, és mindenre képes GGTánc, akik a látványos színrevitelt garantálják. Baráth Zoltán, a rendező is kéznél van (nem véletlenül lett az Év embere), aki biztos kézzel mozgatja a társulatot. A Csizmás kandúr mesejátékot február 21-én mutatták be egy délelőtti és egy délutáni premieren.

Csizmás kandúr színre lépett az egri Gárdonyi Géza Színházban is

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Persze, rendben kell lenni a szerzői jogoknak, tehát elég réginek kell lennie ahhoz a történetnek, hogy ne támasszon igényeket senki. A Grimm testvérek által leírt klasszikus Csizmás kandúr már ilyen lehet, de nyilván nem véletlen, hogy az egri produkcióban a Jacques Perrault féle francia változatot vették elő. Egyébként is a jelmezek és a zene miatt tanácsos volt ezt a sztorit a XVII. századba vinni. A címszerepre is találtak egy tehetséges fiatalt a társulatból Szőke Olivér személyében, akinek magasságát kettészelte ez a méretes térdig érő csizma, s a barokkos jelmez. Érdekes, hogy ez a mesealak igen sokszor női változatban is előfordul, nyilván itt adta magát a lehetőség, hogy volt egy rátermett ifjú, azaz kandúr.