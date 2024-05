A Hatvan Galéria mindkét kiállítótermét igénybe vette az a sok beérkezett alkotás, amit az ötödik Hatvani Kisgrafikai Biennáléra küldtek be a művészek. A megnyitóra most is nagyon sokan voltak kíváncsiak, az érdeklődők a képeket elemezve járták be a termeket.