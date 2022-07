Hosszú idő után szerepelhet ismét a nemzetközi kupaporondon az egri női csapat. Szécsi Zoltán elnök az Egri Vízilabda Klub (EVK) szezonnyitó sajtótájékoztatóján korábban úgy fogalmazott: a decemberi Magyar Kupa-győzelemmel új kapuk nyíltak meg a női együttes előtt, s az újabb szintlépéshez a klubvezetés részéről minden segítséget megadnak. A megyeszékhelyiek többek között Szilágyi Dorottya és az új-zélandi születésű Rebecca Parkes személyében magyar válogatott játékosokkal erősítettek a 2022/23-as szezonra, de a Bitskey Aladár Uszodába teszi át a székhelyét az Egyesült Államokból hazatérő Kékesi Borbála, a III. kerülettől érkező szerb válogatott Dulics Maja és a volt dunaújvárosi Szellák Csenge is.

– Két évvel ezelőtt úgy távoztam, hogy megbeszéltük Szécsi Zoltánnal, egyszer majd szeretnék visszatérni – jelentette ki az egri nevelésű Szilágyi Dorottya. – Most jött el ez az idő, ráadásul egy Bajnokok Ligájában induló együtteshez csatlakozhatom. A tavalyi csapat óriási fegyvertényt vitt véghez a Magyar Kupa-győzelemmel, amiért minden elismerés megilleti a lányokat. Nagy várakozásokkal tekintek az elkövetkezendő időszakra.

Rebecca Parkes a görög Ethnikosz Pireusz gárdájától tér haza, amellyel idén elhódította a női LEN-kupát.

– Nagyon jó érzés, hogy visszatérhetek Egerbe, ez egy remek lehetőség számomra – fogalmazott az új-zélandi születésű Rebecca Parkes, aki 2014 és 2017 között játszott egri színekben. – Kellően erősnek érzem a csapatot ahhoz, hogy a hazai és a nemzetközi porondon is jó eredményeket érjünk el.

A női OB I. 2022/23-as küzdelmei várhatóan októberben kezdődnek, a Bajnokok Ligája selejtezői pedig novemberben. A pontvadászatot megelőzően augusztus 27. és szeptember 10. között a spliti Európa-bajnokságon szurkolhatunk a magyar csapatért.