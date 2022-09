– A tévé előtt ülve is felemelő érzést jelentett megélni a győztes meccset, hát még a helyszínen. Mi maradt meg önökben leginkább a pénteki esti győzelemből?

– Már a mérkőzés előtti gyülekezőn is remek volt a hangulat a Richard Wagner téren, több német járókelő is fényképet készített velünk – mondta Prokaj Krisztián, aki az Egerszóláti SK II. megyei III-as csapatának további három tagjával, Prokaj Ádámmal, Linkecs Ádámmal és Molnár Attila Józseffel autózott el a lipcsei NL-összecsapásra. – A német hatóságok meglepődve tapasztalták, hogy a számunkra üzembe helyezett ingyenes buszokat nem vettük igénybe, helyette rendőri kísérettel gyalogosan, énekelve közelítettük meg a stadiont. Ez megalapozta az esti hangulatot. Meglepő volt, hogy a hazaiak igazi szurkolótábor nélkül játszottak, mi pedig szinte megállás nélkül drukkoltunk, felülmúlva a német tapsikolást, ami olaj volt a tűzre. Nagyon jó hangulat uralkodott.



Az RB Arénába jó hangulatba érkeztek Prokaj Krisztiánék



– Sok meccsen megfordultak nézőként. Akadt-e más, eltérő, amit csak először, most tapasztaltak az RB Arénában?

– Többünknek ez volt az első idegenbeli szurkolása. A hazai válogatott meccseken nem lehet panasz a hangulatra, de arra nem számítottam, hogy vendégségben is ilyen hangulatot tudunk teremteni mi, magyarok. Persze sokat segített, hogy sok hazai szektorban is magyar szurkolók foglaltak helyet, valamint lengyel testvéreink is szép számmal eljöttek – szintén a hazai helyekre.