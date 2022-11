– Megbízható, nagy tudású, intelligens játékost, igazi csapatembert veszítettük „Kokó” személyében – mondta dr. Ivancsó Attila. Az 1994-ben létrehozott és 2021-ig működött Vis Maior kispályás labdarúgó-csapat játékosától tudjuk azt is, hogy Kókai doktor alapítója volt a dr. Kállai Sándor és dr. Zakar Péter fémjelezte, jogászok alkotta gárdának, mint ahogy a Főnix társulatátis is erősítette. Fájdalom és szomorúság, hogy a majd' három évtizedig létezett Vis Maior 2019-ben elveszítette kapusát, az 56 évesen elhunyt Nagy Pétert, akit most a csapat egyik védője követ az árnyékvilágba.

A futballozás mellett jógázó és úszó is dr. Kókai Zsoltra az Egri Törvényszék labdarúgó-csapata is alapemberként számíthatott.

Az 1990-es évek végén nagypályán az Unió Eger FC együttesét (Tóth F. – dr. Kókai, dr. Ivancsó, Endre, Farkas, Dányi, Bóta, Lengyel, dr. Kállai, Szilágyi, Nádai, edző: Tóth György, csapatvezető: Király Tamás) is erősítette. Az Egri Járásbíróság hajdani elnökhelyettese egy időben tagja volt az Egri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenybizottságának.

Dr. Kókai Zsolttól november 15-én, kedden 14.30-kor vesznek végső búcsút az egri Grőber urnatemetőben.