Kevesen tudják, de serpák nemcsak a Himalájánál, hanem a közelünkben, a Magas-Tátrában is dolgoznak. Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban is akadnak még szép számmal olyan hegyi házikók, pihenőhelyek, ahová az üdítőket, söröket, rágcsálnivalókat nem helikopterekkel szállítják. Az ételeket-italokat hivatásos serpák veszik a vállukra, s az 50–60 kilós csomagokkal akár több fordulót is vállalnak naponta. Szabad- idejükben a serpák szívesen vetélkednek egymással, így több helyszínen is rendeznek számukra versenyeket - írja a Kisalföld.