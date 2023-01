– Ahogy azt a nyári alapozás kezdetén is tettük, ezúttal is állapotfelméréssel indítottuk a közös felkészülést – fogalmazott a gyöngyösiek edzője, Bíró Balázs. – Az érdemi munka hétfőn kezdődik, a bajnoki rajtig öt hetes programot állítottam össze. Szeretnénk minden tekintetben előrelépni. Vannak még lehetőségek a csapatban, ezeket igyekszem előhozni. A kulcs az lehet, hogy a játékosok egyénileg tovább fejlődjenek, s az csapatszinten is megmutatkozik majd.

A február 10-én esedékes bajnoki rajtig hat mérkőzésen lép pályára a HE-DO B. Braun Gyöngyös.

– Az első erőfelmérőt január 13-án a HÉP-Cegléd elleni Ligakupa-mérkőzés jelenti, majd négy nappal később a Kecskeméti TE elleni találkozókkal (január 17.) zárjuk a kupa csoportküzdelmeit – osztotta meg Bíró Balázs. – Az NB I/B-s gárdával egy nap alatt kétszer is megmérkőzünk a Dr. Fejes András Sportcsarnokban. A folytatásban a Tatabányával (január 24.) és a Budakalásszal (január 27.) tartunk majd közös gyakorlást, míg a bajnoki főpróbát a Balatonfüred elleni Magyar Kupa-mérkőzés (február 1. vagy 3.) jelentheti.

A csapatépítő program kapcsán a szakember elárulta: pénteken disznóvágáson vesz részt a csapat, ahol nem csak élvezni szeretnénk az esemény hangulatát, hanem az érdemi munkából is igyekeznek kivenni a részüket.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös 13 mérkőzésen szerzett 13 pontjával a bajnoki tabella 8. helyéről várja a tavaszi folytatást. Az első fordulóban a jelenleg kieső helyen álló HÉP-Cegléd csapatánál, Abonyban vendégeskednek Gerdán Tiborék.