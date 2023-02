– A siker hová helyezhető a dicsőségeket tartalmazó polcon?

– Egy ob-cím mindig a felső polcra kerül, ez nekem mindig nagyon nagy dolog.

– Mikor tudta meg, hogy a nagy vetélytárs, Szűcs Valdó nem indul?

– Hivatalosan pénteken jelentették be.

A 2023. évi ob 60 méteres gátfutó számának dobogósai – Bajnok: Szeles Bálint (Egri Városi Sportiskola, edző: Petrovai József) 7.70 másodperc, 2. Nagy Richárd (BHSE) 7.92, 3. Eszes Dániel (VSD) 7.93.

– Vélhetően nagyon azért nem bánta, hogy nélküle kell versenyezni...

– Kicsit bántam, mert végre össze akartam vele csapni.

– A siker mekkora lendületet ad a folytatáshoz?

– Nagyon nagyot, így jobb elkezdeni a következő részt a felkészülésben. Ilyenkor fel vagyok dobva és csak versenyeznék, edzenék, hogy még jobb legyek.

– Erre most meddig kell várni, mi jelenti a folytatást?

– Egyelőre tartom a jelenlegi versenyszezonra előírt edzéstervet az Eb-ig. Utána pár nap pihenő és elkezdjük újra a nehezebb alapozó edzéseket.

Minden úgy alakult, ahogy azt Szeles Bálint (balról a második) tervezte

Forrás: Kovács Péter/Kelet-Magyarország

– Hogy érzi: eljutott már oda, hogy az elismertsége tart ott, ahol az eredményessége alapján méltán kijárna?

– Erre igazán nem tudok válaszolni. Szerencsére már szövetségi szinten is elismernek, de mindig van feljebb és mindig van még jobb teljesítmény.

– Háromszor nyert ob-aranyat, megvédte a címét, arról nem tehet, hogy Szűcs Valdó nem indult. Azért ezt a teljesítményt lehetne jobban is „fényezni”...

– Magamat nem szeretem és nem is akarom fényezni. A többit már a médiára és a szövetségre bízom.