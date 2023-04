– Az időzítés nem rajtam múlt, és igazából most gyorsan kellett cselekednem, miközben már tavaly decemberben kezdeményeztem a vezetőségnél, hogy adott esetben bontsunk szerződést, mert, ha jön a lehetőség, szándékomban áll a civil élet felé nyitni – magyarázta Hegedűs Dávid.

Az egri nevelésű védező középpályás valójában három éve is úgy tért vissza szülővárosába, hogy már csak „levezet”. Az NB I.-ből kiesett Kaposvári Rákóczinak 2020-ban búcsút intve az NB III.-as Eger SE-ben mégsem látszott rajta egy pillanatra sem, hogy ez a „végjáték” lenne számára. A 2020. augusztus 2. és 2023. április 2. közötti időszakban rendezett 91 bajnoki mérkőzésből 82 alkalommal kezdőként lépett pályára. Végig vezére volt a gárdának, az aktuális szakvezetők, így Sütő Szilárd, Vitelki Zoltán, Labancz Róbert, Szekeres Adrián és Céró Bálint is alapemberként kezelte. Játékostársai nemcsak korelnökként néztek fel rá, futballtudásával és emberi tulajdonságaival is a csapat élén járt az öltözőben, ahogy a pályán is.