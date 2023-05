Az FC Hatvan negyedszer vagy a Mátraderecske először? Ez jelentette a huszadik alkalommal lebonyolított 20. dr. Vass Géza-kupa döntőjének fő kérdését, bár igazából az erőviszonyok alapján az NB III.-as Zagyva-partiak számítottak a finálé egyértelmű esélyesnek. A favorit pedig igazolta a papírformát, amire nem is kellett sokat várni. A 14. percben Laczik Levente erőteljes bal lábas lövése kötött ki a jobb sarokban. A 27. percben ugyancsak a 19 éves játékos volt eredményes úgy, hogy a jobb oldalról indulva a végül bal oldalról talált a hálóba. A gólok sora azonban itt nem állt meg Laczik esetében, mert a 40. percben újra ő volt eredményes, méghozzá 11-esből és úgy, hogy a három minutummal korábban Karácsony Dávid is büntetőből vette be Balogh Csaba kapuját.

A második félidő ünnepélyes kezdőrúgását dr. Vass Géza unokája, Csiffáry Csege Regő végezte el.

Ezt azonban már nem a pályán belülről figyelte a hatvaniak hét futballistája, akik helyére a kispadról érkeztek a friss emberek. Zoram Szpisljak együttesének mezőnyfölénye velük együtt is tovább tartott, ám újabb gól csak a 73. percben született mégpedig Dinka Kristófnak köszönhetően. A 84. percben aztán a szintén csereként beáll Soós Dávid os feliratkozott a gólszerzők közé, beállítva ezzel a végeredményt.