Ahogy egy hete a Csurgó elleni hazai győzelem (25–24) alkalmával, ezúttal is Menyhárt Máté bizonyult a gyöngyösiek nyerőemberének. A balszélső – aki ősztől a Komló játékosa lesz – hét gólt szerzett a találkozón, s az ő nevéhez fűződik az utolsó, két pontot érő találat is. Végig kiegyenlített mérkőzésen két gólnál nagyobb különbségre egyik csapatnak sem sikerült szert tenni.

MAROSÁN GYÖRGY: – Nem voltunk elég élesek. Hiányoztak a jó egyéni teljesítmények. Az egyetlen balszélsőnk elvesztése komoly gondokat okozott. A Gyöngyös mentálisan jobban teljesített.

BÍRÓ BALÁZS: – Érzelmekkel teli mérkőzést követően, most mi vagyunk a boldogabbak. Egy lépésre vagyunk attól, hogy a hatodik helyen végezzünk a bajnokságban. Dicséreti illeti a játékosaimat mert higgadtak maradtak, fontos szituációkban jó döntéseket hoztak.

KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–CYEB-Budakalász, május 26., szombat, 18.00.