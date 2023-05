"Nekem az a dolgom, hogy a háttérből dolgozzak és segítsem a vízilabda egészét, és én ennek a szellemében kezdtem el dolgozni, így telt el az első fél év és így is fogom folytatni." Madaras Norbert beszélt arról is, hogy az MVLSZ az elmúlt két évben veszteséges volt, így az egyik legfontosabb cél az, hogy ez az év már ne legyen az, és úgy gondolja, hogy a szükséges intézkedéseket meg is hozták.