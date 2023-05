A film rendezője, Zákonyi S. Tamás moderálta közönségtalálkozón – a bemutatásuk sorrendjében – Fodor Rajmund, Madaras Norbert, Szécsi Zoltán és Biros Péter fejtette ki gondolatait és válaszolt a közönség kérdéseire is. Tőlük elsőként a film alkotója kérdezett, mégpedig utalva egy az Eurosport honlapján közzétett podcastra, amelyben valaki azt fejtegette, hogy vannak hiányosságai az alkotásnak.

– A film valamennyi változatát, a három órásnál is hosszabb verziót is láttam. Fel is tettem magamnak a kérdést, hogy most akkor ebből mi lesz kivágva. Ugyanakkor a mozi két és fél órás lett, s így is minden benne maradt, nincs hiányérzetem – mondta Fodor Rajmund.

Így komplett az alkotás, ahogy van. Ezt már Madaras Norbert fejtette ki. A filmben megörökített történések kapcsán azt is elmondta, hogy nem volt mindig szép és jó minden. Ugyanakkor nem gondolta volna – hiszen 12 év, s nagyon jól tudják, hogy mennyit beszélgettek a készítők velük –, hogy ilyen jól meg lehet csinálni.