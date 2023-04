A film a díszbemutató után április 20-tól látható a mozikban, olvasható a film közösségi oldala szerint.

A bemutató izgalmas pillanatai is láthatók a közösségi oldalon, mindenki nagy lelkesedéssel várta a filmet.

- Mi volt a póló aranycsapat titka? Semmilyen hókuszpókusz nem jellemezte ezt a válogatottat, a rengeteg munka, a baráti társasággá kovácsolódott játékosok, és a zseniális szövetségi kapitány, Kemény Dénes tette naggyá – mondta a Borsnak Biros. - Három olimpiai aranyérmet nyertünk, nem tudunk különbséget tenni közöttük, mindannyiunk számára ugyanolyan fontos valamennyi.

A vízilabda szövetség Facebook-oldalán is láthatjuk, izgatottan várták a film bemutatóját. Mint írják, a bemutatón az olimpiai bajnokok mellett családtagok, barátok, válogatott játékosok és ismert személyek vehettek részt.

Biros Pétert 2012-ben az a megtiszteltetés is érte, hogy ő vihette a magyar küldöttség zászlaját a londoni olimpia megnyitóünnepségén és ez örök emlék marad számára - adta hírül a Bors. - Azt is elmondta, hogy a sikerek mellett ma azért dolgozik Egerben, hogy néhány év múlva az ellenfelek újra remegő lábakkal lépjenek be a Bitskey Uszodába. És hogy Egerben a Biros név újra nagy legyen, arról nagyobbik fia, Samu gondoskodhat, hiszen ő fiatal kora ellenére már bemutatkozott az OB I-ben.