A hat távozó pótlására zömében pályafutásuk elején járó vízilabdázók érkeznek. Új játékosként csatlakozik a Tigra-ZF-Eger együtteséhez a BVSC csapatát elhagyó Mészáros Bálint (18 éves), a legutóbb az OB I/B-s Tatabányai Vízmű SE-ben szerepelt Borbély Sándor (16 éves), a Brazíliából hazatérő Sudár Olivér (18 éves) és az orosz Dinamo Moszkvát elhagyó üzbég, Kirill Rusztamov (28 éves). Utóbbi 2012 és 2015 között már szerepelt egri színekben. A szakmai munkáért továbbra is Tóth Kálmán felel.

– A kapuban Krémer Balázs és Borbély Sándor. Hátul Gólya Noel, Sári András és Biros Samu. Kapás oldalon Dimitrije Krijestorac, Rádli Rajmund és Spitz Márk. Rossz kézen Mészáros Bálint, Sudár Olivér, Dóczi Márton és Kirill Rusztamov. Centerként pedig Nikola Murisics vár majd bevetésre. A fennmaradó helyekre a munka és a fejlődésük tükrében a saját ifjúsági esetleg a serdülő korú pólósok közül kerülhetnek be néhányan – osztotta meg az Egri VÍzilabda Klub (EVK) elnöke, Szécsi Zoltán a klub honlapján.

Arról az új szezonban milyen elvárásokat támaszthatunk az újjáalakuló együttessel szemben, a klubvezető így fogalmazott:

– A következő szezont három fontos tényező határozza meg. Először is maga a játékosállomány, aztán a már sokat emlegetett munka mennyisége, minősége, a harmadik pedig a sorsolás. Az, hogy az első tizenhárom fordulóban szeptembertől, novemberig mennyi mérkőzést játszunk itthon és idegenben – vélekedett Szécsi Zoltán.