Arról már korábban beszámoltunk, régi-új játékosként csatlakozik a gyöngyösiekhez Ubornyák Dávid. A 24 éves irányító, átlövő egy év után távozik Tatabánya együttesétől és a több játéklehetőség reményben szerződik vissza a Mátraaljára, akit követ a 19 éves amerikai válogatott kerettag balszélső, Edwards Olivér is. Kapusposzton a Fejér B.Á.L. Veszprém gárdájától érkező Podoba János jelenthet pótlást Bartucz távozására.

A minap az is napvilágot látott, hogy gyöngyösi színekben folytatja pályafutását az elmúlt két szezonban Tatabányán szerepelt Bodor Márk is. A 23 éves balátlövő mellett új játékosnak számít a lengyel védekező specialista Tomasz Pawel Pietruszko is, aki a hazája élvonalban szereplő MKS Zagłębie Lubin csapatától érkezik.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös 2023/2024-es kerete

KAPUSOK: Alekszandar Tomics (szerb), Gyánti Barnabás, Podoba János

JOBBSZÉLSŐK: Lakosy Máté, Jaros Olivér

JOBBÁTLÖVŐK: Lucian Bura (horvát), Schäffer Zsolt, Nagy Ádám

IRÁNYÍTÓK: Martin Potisk (szlovák), Gráf Martin, Schmid Péter

BEÁLLÓSOK: Hegedüs Márk, Jóga Norbert, Tomasz Pawel Pietruszko (lengyel)

BALÁTLÖVŐK: Nkousa Dávid, Ubornyák Dávid, Bodor Márk

BALSZÉLSŐK: Varsandán Milán, Edwards Olivér (amerikai-magyar), Gyallai Bercel