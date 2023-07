Szombaton rendezték a HORZE SZLSE kupasorozat szilvásváradi állomását. A szabadidős lovasoknak kiírt versenyen díjlovaglásban, ügyességi pályán és díjugratásban próbálhatták ki magukat a lovas sportokkal egyelőre amatőr szinten foglalkozó gyerekek és lovaik. A legkisebbek még futószáron vezetett lóval teljesíthették a díjlovas feladatokat, a nagyobbak már önállóan mutathatták be a programot. Az ügyességi pályán is többféle feladat várt a párosokra, ideális időre és gyorsaságra is teljesíthették az akadályokat, a lóval való bánásmódról számot adó kihívásokat.