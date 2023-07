Szécsi Zoltán ügyvezető elnök kifejtette: sok pici problémát oldottak meg és nagyobbakat is, van azonban, ami túlmutat rajtuk, garanciális javításokat is kell végezni.

Fejlesztésként elindult a vízforgató projekt, amelynek köszönhetően sokkal ritkábban kell cserélni a vizet, ezen kívül vegyszermentes vízkezelést vezettek be, s így is csíramentes lesz a környezet. Vastalanítót is fölszereltek, így a fürdőruhák sem mennek tönkre.

Hőszivattyúval hasznosítják a termálvíz hőjét, amellyel befűtenék a felállítani tervezett fújt légsátrat.

A merevvázas sátorfedés projekt elakadt, az egyesület fújt légsátras megoldást alkalmaz majd. A hőszivattyú segítségével a 37 fokos termálvizet akár 12-14 Celsius fokosan engedhetik majd a patakba (ennek télen a kacsák kevésbé örülnek majd), míg az uszoda 150 nap helyett az év minden napján használható lesz, s remélik, ez megjelenik majd az utánpótlás eredményességében. A létesítményt a nagyközönség is használhatja majd. A sátrat szeptemberben szeretnék fölállítani, a betonozás, vasszerelés addig elkészül.

A vízforgató 50 millió forintból, a sátorfedés 210 millió forintból valósul meg, ezt az egyesület Tao-forrásból és önerőből fizeti.

Számítanak az idei városi sporttámogatásra is, hogy a fedés szeptemberben elkészülhessen. A 140 ezer köbméter földgáz helyett 60 ezer kilowatt villanyáram szükséges a fűtéshez, ez forint megtakarításban is jelentős, de energiaegyenlegben is, hiszen a fogyasztás egy részét napelemekkel szeretnék fedezni. Szécsi Zoltán elmondása szerint az öltöző épületben gázkazán is működik majd az átmeneti időszakokban a használati melegvíz előállításához. Szeretnék lecserélni a medence halogén reflektorait is, nyolcadannyit fogyasztó ledes fényforrásokra.