Az Eger Labdarúgó Sport Kft. annak apropóján tart megemlékezést, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség 1983 nyarán vette át a női foci irányítását és szervezte meg az első hivatalos megméretést.

Az Egri Lendület SE hölgyei is érintettek voltak a negyven évvel ezelőtti pontvadászatban, együtt az erős fővárosi trióval, azaz a László Kórház, a Renova és a Femina csapatával.

A nagypályás küzdelmeken túl a teremfoci is markáns szerepet töltött be a szakág képviselőinek életében. Erre alapozva Eger is volt házigazda, méghozzá 1983. márciusában. A körcsarnokbeli esemény Vajmi Csilla számára nagyon emlékezetes marad, ugyanis a hazaiak futballistája a Femina ellen négy gólt szerzett és ezzel elhódította a legeredményesebb játékosnak felajánlott díjat.