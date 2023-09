Vasárnapra viszont már gyakorlatilag elfogytak a jegyek, fél négy körül két jegy várt még gazdára, egy hete még kétezer, a hét közepén is ezerhatszáz belépőt kínáltak (szombatra pedig háromezret), de ingyenessé is tették többeknek a belépést, így a döntőkre, illetve a showműsorokra megtelt a stadion. Újabb szektort is megnyitottak a startvonalnál, mostanra ez is megtelt.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock.)