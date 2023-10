Ezidáig az Egri Városi Sportiskola vagyonkezelésében működött a városi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Felsővárosi Sporttelep és a Szentmarjay Tibor Városi Stadion. Az előterjesztés szerint „Sportszakmai szempontok alapján javasolt a fenti sportlétesítmények üzemeltetését az ingatlan tényleges használóinak átadni 2024. január 1. és 2029. december 31. közötti időszakra, 5 éves időtartamban.”

A lényeget itt nem a bérbeadás szerződésbe foglalása jelenti, hanem a „tényleges használói” megnevezés, illetve státusz.

A határozati javaslat értelmében ugyanis nem az Eger SE labdarúgó-csapatait működtető Eger Labdarúgó Sport Kft. kezébe, hanem a Harmati Péter vezette Egri Sportcentrum Labdarúgó Sportegyesülethez kerülne a fenti két létesítmény üzemeltetése.

– Csalódottan szembesültem azzal a ténnyel, hogy vízilabda és a kézilabda esetében egyértelmű a helyzet, a labdarúgást illetően viszont nem az, hiszen a tervezet szerint nem a tényleges használónak tervezik átadni üzemeltetésre a Felsővárosi Sporttelepet, illetve a Szentmarjay Tibor Városi Stadiont – közölte portálunkkal az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetője, Farkas Balázs, akik levélben fordult a képviselőkhöz.

– Szeretném a tisztelt képviselőtestület figyelmét felhívni, hogy az említett létesítményeket az Eger Labdarúgó Sport Kft. használja és fejleszti folyamatosan. A Kft.-hez tartozik az NB III.-as és a vármegyei I.osztályban érintett felnőtt csapat, az NB II.-es női felnőtt csapat, továbbá a B szintű Tehetségközpont részeként több mint 300 utánpótláskorú labdarúgó képzése, ami számunkra és bízom benne, hogy a város számára is a legfontosabb.

Farkas Balázs álláspontja szerint több mint aggályos lenne, ha bérlőként nem azzal születik megállapodás, aki valóban napi rendszerességgel veszi igénybe a létesítményeket.

– Természetesen az Eger Labdarúgó Sport Kft. vállalná a két létesítmény üzemeltetését, de amennyiben ez csak a Felsővárosi Sporttelepre korlátozódna, azt is el tudnánk fogadni. A gyermekek további magas szintű képzését csak abban az esetben tudom biztosítottnak elképzelni, ha az Eger Labdarúgó Sport Kft. kapná meg az üzemeltetési jogot. Ez érvényes úgyis, ha a beterjesztett üzemeltetési költségnél kevesebbet is kapna a Kft., hiszen az utánpótlás játékosok további magas szintű képzése és a város költségvetése is fontos számunkra – zárta szavait Farkas Balázs.