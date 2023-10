A női OB I. 1. fordulójában:

III. KERÜLETI TVE–TIGRA-ZF-EGER 10–11 (2–4, 3–3, 4–4, 1–0)

Budapest, III. kerületi TVE Uszoda. V.: Vogel, Kun.

III. KERÜLET: Poor – Brezovszki 1, Török, Veresné Illés H. 2, Huszti, Rajna 4, Gyöngyössy 1. Csere: Gresó (kapus), Keresztes, Kiss P. 1, Ráski 1, Hajdú. Vezetőedző: Lukács Dénes

EGER: Torma – Szilágyi D. 1, Parkes, Katona 1, Weston, Bódi, Szellák 5. Csere: Skultéti, Sóti, Pogonyi 4. Vezetőedző: dr. Sike József.

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 3/10, ill. 3/9.

GÓL–ÖTMÉTERESBŐL: 1/1, ill. –

KIPONTOZÓDOTT: Bódi (32.)

DR. SIKE JÓZSEF: – Az elmúlt szezonban Borsi Ilonát vesztettük el a Fradi ellen összeszedett vállsérülés miatt, jelenleg is tart a rehabilitációja. Most Lendvai Natasa diagnózisát várjuk izgatottan, szintén a Fradi elleni vállsérülés után. Ő ezért nem tudott játszani. A hétvégi kiütéses vereségünk után nem roggyantunk meg, nélküle is győztünk, bár nem volt egyszerű. Ahogy vártuk, tényleg rangadó lett. Annak örülök, hogy eredeti terveink ezzel a győzelemmel nyitva maradtak.

A nyilatkozat forrása: egrivizilabda.hu

További eredmények: UVSE–GYVSE-Uni Győr 19–2

Szentes–Dunaújvárosi FVE 7–12

FTC–Tatabánya 22–8

BVSC-Zugló–Szegedi VE 11–6