– A regionális viadalon túl utánpótlás minősítő gálát is tartottunk, amelyen a jövő rock and roll reménységei is megmutathatták jelenlegi tudásukat, a legfiatalabb fellépőt egy mindössze két és fél éves miskolci kislány jelentette – mondta a vendéglátó egylet edzője, Szabó Mátyás.