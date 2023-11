Vasárnap a 140 centiméteres magasságon rendezett Egri Zoltán emlékversenyen ismét a DEAC versenyzője bizonyult a legjobbnak, ezúttal is Xixo Borgiával (másik lovával az alappályán jobb időt teljesített, de az összevetésben hibázott), mögötte ifj. Szuhai Gyula és Perthy Jackson, majd Szuhai Péter és Corbluecenta végzett a dobogón (mindkettő DVTK). A verseny ezúttal is lehetőséget adott a gyakorlásra az utánpótlás korú versenyzőknek, illetve a fiatal lovak kipróbálására és több szabályrendszer szerint is rendeztek futamokat, összesen 34 versenyszámot rendeztek Idén még egy versenyt rendeznek Szilvásváradon, akkor a fogathajtók szerepelnek majd a fedeles lovardában.