A hatodik helyezett Budakalász és a tizenegyedik Eger között mindössze két pont a különbség a tabellán. A 2023/2024-es férfi NB I. őszi szezonja rengeteg meglepetéssel szolgált, javarészt abból adódóan, hogy az élmezőnybe vágyó csapatok sok esetben nem tudták igazolni nagyobb tudásukat a papíron szerényebb képességű ellenfelekkel szemben. A HE-DO B. Braun Gyöngyös tizenegy pontjával a tabella nyolcadik helyéről várja a tavaszi folytatást. A csapat sikerei nagy részét a Dr. Fejes András Sportcsarnokban aratta, ahol a hét hazai mérkőzésen kilenc ponttal gyarapodtak Varsandán Milánék.

– Kettős érzések kavarognak bennem – osztotta meg a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs. – A magasabban jegyzett együttesekkel szemben mutatott teljesítmény arról árulkodik, hogy játékban van előrelépés a tavalyi évhez képest, ugyanakkor pontszámban elmaradtunk az előző év hasonló időszakához képest.

Az egygólos mérkőzések idén nem a mi javunkra dőltek el, legalább négy pont benne maradt az őszi idényben. Ebben a kiegyenlített bajnokságban ez értékes helyezéseket jelent. Nem vagyok elégedett, de ez csak még keményebb munkára sarkall.

A gyöngyösiek leginkább az Eger, a NEKA és a Budakalász elleni vereség miatt bosszúsak. Ezeken a mérkőzéseken a teljesítmény elmaradt az előzetes várakozásoktól. Ennek okairól így vélekedett Bíró Balázs.

– Azzal, hogy az izomsérüléssel bajlódó Podoba János huzamosabb ideig nem állt rendelkezésre nagy teher hárult Alekszandr Tomicsra – folytatta. – A szerb kapusnak ugyan adódtak jó időszakai, de a riválisokkal ellentétben mérkőzéseket eldöntő teljesítménnyel nem tudott előrukkolni. Emellett abban is van hiányérzetem, hogy sok esetben nem jól kezeltük azokat a helyzeteket, amikor idő előtt lezárhattuk volna a találkozót. Ellenfeleink jelentősebb hátrányból is visszakapaszkodtak, mert amikor a kezünkben volt a mérkőzés, nem tudtuk földre vinni a riválist. Ebben feltétlen előrelépést várok a folytatásban.

Hosszabbított a csapatkapitány

Újabb két évvel meghosszabbította a 2024 nyarán lejáró szerződését Hegedűs Márk. A 31 éves beálló egy év egri kitérőt követően negyedik szezonját tölti a Gyöngyösi Kézilabda Klub kötelékében, ahol nyár óta a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatkapitányi tisztségét is betölti. Nagy Attila klubelnök hozzátette: megkezdték a jövő évi csapat kialakítását, minden lejáró szerződésű játékossal előrehaladott tárgyalásokat folytatnak.

Komoly fejtörést okoz a klub háza táján, hogy miként pótolják a Tatabánya elleni évzárón súlyos sérülést szenvedett Schäffer Zsoltot és Lucian Burát. Kiválásukkal a mátraaljai gárda mindkét jobbátlövőjét elveszítette, a visszatérésük hosszú hónapokat vehet igénybe.

– Figyeljük a piacot, de az tűnik valószínűbbnek, hogy házon belül oldjuk meg a pótlást. A magam részéről komoly szakmai kihívásként tekintek a feladatra – mondta Bíró Balázs.

Arra a kérdésre, hogy a fentiek ismeretében milyen tavaszi szezonra számít a szakember így felelt:

– Óriási versenyfutás várható – jelentette ki. – Kíváncsian várom, hogy mennyit változik a bajnokság. Megmarad-e a nagyobb csapatok kilengése, vagy rendeződnek az erőviszonyok. Az első mérkőzések több kérdésre is választ adhatnak. Esetünkben a sérültek pótlásán kívül a nehéznek ígérkező idegenbeli mérkőzésekkel is meg kell birkózni. Jelenlegi helyzetünkben az előzetes célként kitűzött 6–8. hely valamelyikének megszerzése is nagy fegyvertény lehet.

A házi góllövőlista

Varsandán Milán 13 mérkőzés/54 gól, Hegedűs Márk 13/49, Schäffer Zsolt 13/46, Lucian Bura (horvát) 13/41, Ubornyák Dávid 12/39, Martin Potisk (szlovák) 12/29, Lakosy Máté 13/25, Schmid Péter 13/17, Edwards Olivér 13/16, Jaros Olivér 13/15, Gráf Martin 13/14, Bodor Márk 13/13, Jóga Norbert 9/7, Tomasz Pietruszko 13/7, Kovács Gergő 3/3, Alekszandr Tomics (szerb) 13/2.

A férfi NB I. állása

1. Veszprém 13 13 – – 554–343 26

2. Szeged 13 12 – 1 468–369 24

3. Tatabánya 13 9 – 4 371–360 18

4. Csurgó 13 7 2 4 384–374 16

5. FTC 13 7 1 5 413–382 15

6. Budakalász 13 6 – 7 354–387 12

7. Dabas 13 5 1 7 370–391 11

8. Gyöngyös 13 5 1 7 377–401 11

9. NEKA 13 5 – 8 346–367 10

10. Balatonfüred 13 5 – 8 344–373 10

11. Eger 13 5 – 8 334–402 10

12. Komló 13 4 – 9 338–375 8

13. PLER-Budapest 13 3 1 9 352–400 7

14. Veszprémi KKFT 13 2 – 11 342–423 4