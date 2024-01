– Szervezőtársammal, Béres Sándorral azt tapasztaljuk, hogy a téli hónapokban nagy igény mutatkozik a teremtornákra. Ezt misem bizonyítja jobban, hogy a január 7-i Volánbusz-kupa 20 csapatot vonultatott fel és Agria Pvg-kupát is 16 helyett 20 gárdával bonyolítjuk le. A mezőny színvonalasnak tűnik, régi és új társaságok is jelentkeztek, aminek nagyon örülünk. A támogatóknak köszönhetően ahogy a csapatoknak, úgy az egyéni díjazottaknak is próbálunk nívós ajándékokat adni az elért sikerekért – mondta Tóth Gábor.