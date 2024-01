– Örömteli, hogy az eredetileg 16 csapatos tervezett tornára 20 gárdával kerül sor, sőt még így is akadtak, akik a késői jelentkezés miatt kimaradtak a mezőnyből – mondta Bartus József. – Egy félreértés miatt például az állandó résztvevő Egerbakta is így járt. A rendező Volánbusz Zrt. több csapattal képviselteti magát, a helyiek mellett Budapestről és Salgótarjánból is érkezik volános társaság.