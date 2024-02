Domoszló SK (1.)

Érkezett (3): Oláh Krisztofer, Lakatos Attila (Terméskő-Cserépfalu SC), Fabók Dániel (Egerszalók).

Távozott (2): Kuborczik István (Istenmezeje), Kanalas Ármin (Energia SC Gyöngyös).

Edző: Penti Zoltán.

Penti Zoltán: – Szeretnénk az 1–3. helyen végezni, de akkor sincs gond, ha ez mégsem sikerül. Ettől fontosabbnak tartom, hogy meglegyen a jó csapatszellem. Persze mindent megteszünk, hogy sikerüljön az első évben itt töltött évemben bajnokságot nyerni.

Szőlőskert Nagyréde SC (2.)

Érkezett (1): Csomor Szabolcs (Gyöngyöshalász).

Távozott: –

Edző: Török János.

Fehér Gyula elnök: – Újonc csapatként a minél jobb szereplés az elvárás, amelyet az őszi szezonban maximálisan teljesítette a csapat.

Mátraderecskei SE (3.)

Érkezett (5): Pápai József, Pápai Norbert (Titán FC Szentistván), Farkas Oszkár, Farkas Márió (mindkettő Tarnamente SSZE), Polyák György (Egri Sportcentrum SE).

Távozott (3): Csörgő Gábor, Csóka Róbert (mindkettő Jázmin út-Vámosgyörk), Báder Szilárd (Abádszalók).

Edző: Kolozsvári Imre.

Forgó Gábor elnökségi tag: – A célt a dobogós hely megtartása jelenti.

Jázmin út-Vámosgyörk (4.)

Érkezett (5): Csóka Róbert, Csörgő Gábor (mindkettő Mátraderecskei SE), Tari Zoltán, Váradi Attila (mindkettő Visona), Vernyik Dávid (Gyöngyösi AK).

Távozott (3): Kovács Gergő, Bartók Ádám (mindkettő Hort), Szalai Gábor (Vámosgyörk).

Edző: Szerdahelyi Gábor.

Szerdahelyi Gábor: – A dobogón szeretnénk zárni.

Tarnamente SSZE (5.)

Érkezett (5): Váradi Péter (MSE-Tarnaméra), Pásztor Kristóf (Marshall ASE), Szabó István (Eger SE), Kulik Krisztián András (Vanyarc KSE), Nyitrai Patrik (Tiszakeszi KÜSE).

Távozott (2): Farkas Márió, Farkas Oszkár (mindkettő Mátraderecske).

Edző: Gál Gábor.

Krisztián Gábor szakosztályvezető: – Elvárásaink nincsenek a csapat helyezését illetően. Azt kívánjuk csak, hogy sérülések nélkül élvezzék a játékot a fiaink tavasszal is. Tisztelettel és alázattal dolgozunk tovább. Hogy ez mire lesz elég, kiderül. Továbbra is igyekszünk az értékrendünk szerint képviselni magunkat a pályán és azon kívül is. Mindenkinek jó sportolást és szórakozást kívánunk a tavaszi szezonra!

Egerszóláti SK (6.)

Érkezett (1): Szász Viktor (Bélkő SE-Bélapát).

Távozott (1): Pásztor Martin (Felsőtárkány).

Edzők: Linninger István és Bata Árpád.

Linninger István: – Miután az őszi idény nem túl jól sikerült, irreális elvárásaink nem lehetnek. Sajnos a „milliomos csapatokkal” nem tudjuk és nem is akarjuk felvenni a versenyt. Az első ötben szeretnénk végezni, a dobogó most hatalmas bravúr lenne.

Zagyvaszántó SE (7.)

Érkezett (4): Hartyányi Vincent (Héhalom), Németh Martin, Orosz Tamás és Sápi József újra csatasorba állt.

Távozott (1): Vidák Milán (Petőfibánya).

Játékos-edző: Szaka István.

Szaka István: – Bízom a csapatban, hogy a szezon végére a tabella első harmadában végzünk. Az őszi szezon végére formába lendült a csapat, és jöttek is az eredmények. Ha ugyanazzal az akarattal lépünk a pályára, mint az elmúlt bajnokikon, akkor el is érjük a kitűzött célt.

Hevesi LSC II. (8.)

Érkezett (4): Kovács Erik, Bóta Balázs (mindkettő MSE-Tarnaméra), Veres Dávid, Betenbuk Zsolt (mindkettő leállás után visszatért).

Távozott: –

Játékos-edző: Pusoma Róbert.

Betembuk József csapatvezető: – Lehetőségünk szerint szeretnénk pár helyet előbbre lépni. Mivel akadtak érkezők és a játékot újrakezdők, továbbá a sérültjeink nagy része felépült, remélem, nem lesznek létszámgondjaink. A gárda szerencsére már most is tudja segíteni az első csapat munkáját, mivel a kapus Juhász Krisztián, Szabó Dániel és Juhász Csaba az őszi szezonban olyan szintre került, hogy tavasszal a vármegye I.-es gárda keretében számítanak rájuk.

Abasár SE (9.)

Érkezett (4): Lakatos Péter, Váradi Kevin (mindkettő MSE-Tarnaméra), Suha Adrián, Bajzát Milán (mindkettő Átány).

Távozott: –

Játékos-edző: Benedek Dominik.

Veres Csaba alelnök: – Ilyenkor különösebb elvárásunk nincs a csapat felé (mert már tisztában vagyunk magunkkal és tudjuk, hol a helyünk), hacsak az nem, hogy esetleg minél fentebb kerüljünk a tabellán és hogy mindenki jól érezze magát. Vidáman és jókedvvel, veszekedések nélkül futballozzuk végig a hátralévő fordulókat.

Atkári SE (10.)

Érkezett (1): Szalai Gábor (Vámosgyörk).

Távozott: –

Játékos-edző: Kovács Tamás.

Kovács Tamás: – Célunk a tavaszra kicsit feljebb csúszni a tabellán, a szezon végén az 5–8. hely valamelyikén szeretnénk végezni.

Gyöngyössolymosi SE (11).

Érkezett (4): Mátra Máté (Energia SC), Cseh József (Visonta), Patócs Patrik (Gyöngyöspata), Ollári Máté (Gyöngyöshalász).

Távozott: –

Edző (új): Papp Géza.

Peszlen Károly elnök: – Hosszú távú elképzeléseinket folyamatosan szeretnénk megvalósítani, tavasszal szeretnénk biztos bent maradók lenni. Jelenlegi célunk stabil megye kettes csapatot építeni.