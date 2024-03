Az eset után a Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub tagjai nyílt levelet intéztek Gyöngyös város polgármestere, Hiesz György valamint a helyi képviselő-testület felé, amiben kiállásukat fejezik ki a Gyöngyösi Kézilabda Klub (GYKK) mellett és egyben kérik a Dr. Fejes András Sportcsarnok üzemeltetésére hozott döntés felülvizsgálatát.

A legutóbbi önkormányzati ülést követően az alábbi írás jelent meg a gyongyos.hu oldalon.

„A grémium 2023 áprilisában döntött úgy, hogy a csarnok üzemeltetését átengedi a klubnak, amely a feladat ellátását tao-forrásból biztosította. Az önkormányzat az üzemeltetés rezsiköltségének vonatkozásában az akkori rendkívül magas energiaárak miatt a döntésnek köszönhetően mintegy 30 millió forintos megtakarítással számolhatott, ugyanakkor a megállapodás értelmében az önkormányzat biztosította az üzemeltetéshez szükséges önerőt és működési hozzájárulást, 54 millió forintot, és a tulajdonában álló társaság, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft.-n keresztül évi 500 órában visszabérelte a csarnokot a klubtól 20 millió forint összegben.

A gazdasági körülmények azonban időközben alapvetően megváltoztak, a földgáz díja 70 százalékkal, míg a villamos energia ára 67 százalékkal csökkent, vagyis az önkormányzat megtakarításainak mértéke is ugyanennyivel csökkent volna, miközben a tao-pályázat önerejét továbbra is biztosítania kellett volna, és ha használni szerette volna a csarnokot, továbbra is vissza kellett volna bérelnie saját tulajdonát, ezért a korábbi formában a képviselők nem tartották indokoltnak az üzemeltetési szerződés meghosszabbítását.

A szurkolók közbenjárására azonban Hiesz György polgármester vállalta, hogy ismét a grémium elé terjeszti a kérdést, és új feltételekkel ugyan, de támogatják a szerződés újra kötését.

A vita során az is kiderült, hogy az önkormányzat 2023-ban összesen mintegy 90 millió forinttal támogatta a Gyöngyösi Kézilabda Klub működését, ami megegyezik a gyöngyösinél jóval nagyobb költségvetéssel rendelkező Eger által a megyeszékhely kézilabda-klubjának nyújtott támogatással.”