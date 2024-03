A verseny 3. szakaszának nagy része a vármegyét érinti, áthaladnak Nagyvisnyón, Szilvásváradon, Bélapátfalván, Szarvaskőn és Egeren is. Innen Egerbakta felé Sirokon át Tarnaszentmária, Domoszló és Markaz is a verseny része lesz többek között, majd Mátrafüred és Mátraháza felé indulnak és megteszik a Mátra kört, mely már korábban is erősen megmozgatta a bringásokat és Kékestetőn ér véget.