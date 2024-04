Centenáriumi érdemérem a megyei szövetség elnökhelyettesének

A több mint fél évszázad alatt végzett kiemelkedő munkájáért Centenáriumi Érdemérmet vehetett át Visontai József, a Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség elnökhelyettese – írta a Heves Megyei Hírlap 2014. május 5-én. – Az egri szakemberen kívül még ketten (Pecsics Zsuzsanna és Anatolij Petrov) részesültek elismerésben. Korábban a Magyar Sportért, továbbá az Eger Város Testneveléséért és Sportjáért című kitüntetésben is részesülő személy versenyzőként 800 méteren országos ifjúsági bajnokságot nyert, ám pályája igazán trénerként és testnevelőként teljesedett ki. Szakedzői képesítéssel, biológia-testnevelés szakos tanári diplomával rendelkezik. Tizenöt évig vezetőedzőként dolgozott, melynek során több, mint 40 országos bajnoki címet és számtalan korosztályos országos bajnoki címet nyertek versenyzői. Közreműködésével építették fel Egerben azt a kor- osztályos képzési rendszert, amelynek eredményeként Ali Csaba, Fodor Ágnes, Vermes Albán, Tóth János az olimpiai részvéteüg jutott, megemlítve még a Lázár testvérek és a két Pelle lány sikereit is. Három olimpiai cikluson keresztül volt a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagja, és hosszú éveken keresztül tevékenykedett a Magyar Úszó Szövetség edzőbizottságának tagjaként. A 78 éves korábbi edző azonban szerényen hozzátette, hogy a díj nem csak őt illeti meg. "A Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetségben tevékenykedők, továbbá a különböző országos bajnokságok, viadalok során a versenybíróságban közreműködők is részesei az elismerésnek" –közölte Visontai József, aki jelenleg a megyei szakszövetség elnökhelyettese, és tapasztalatait szívesen átadja bárkinek, aki segíteni akarja az egri úszósport felemelkedését.