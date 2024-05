A Lőrinci VSC sporttelepén két csoportban 10 csapat mérkőzik egymással. Szabó Imre főszervező tájékoztatása szerint a torna BL Kvalifikációs-kupának számít, ahonnan két csapat jut a Hajdúszoboszlón rendezendő nagydöntőbe.

A május 20-i Ava Pietra Socca-kupa programja

A-pálya

9.00: Wolf Beton–Oktat60-Karifa

9.30: Gólosztók–Bezzegh Kert

10.00: Stáber Bau–Wolf Beton

10.30: Oktat60-Karifa–Bezzegh Kert

11.00: Wolf Beton–Gólosztók

11.30: Oktat60-Karifa–Stáber Bau

12.00: Bezzegh Kert–Wolf Beton

12.30: Stáber Bau–Gólosztók

13.00: Oktat60-Karifa–Gólosztók

13.30: Bezzegh Kert–Stáber Bau

B-pálya

9.00: Vasutas Club Söröző–Let us Cook

9.30: Tulok és Társai–Tyetye Kft. BM Airless

10.00: DKV Industry Kft.–Vasutas Club Söröző

10.30: Let us Cook–Tyetye Kft. BM Airless

11.00: Vasutas Club Söröző–Tulok és Társai

11.30: Let us Cook–DKV Industry Kft.

12.00: Tyetye Kft. BM Airless–Vasutas Club Söröző

12.30: DKV Industry Kft.–Tulok és Társai

13.00: Let us Cook–Tulok és Társai

13.30: Tyetye Kft. BM Airless–DKV Industry Kft.

Forrás: Beküdött fotó

Negyeddöntők

A-pálya

14.00: A1–B4

14.30: A2–B3

B pálya

14.00: B1–A4

14.30: B2–A3

Elődöntők, A-pálya

15.00: ???

15.30: ???

16.00: Bronzmeccs

16.30: Döntő

17.00: Eredményhirdetés