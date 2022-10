Szombat, 15.00:

FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (1.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (2.)

Füzesabony. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Motsidlovszky).

Tartósan maródi sérültként Farkas Krisztián, Sebe Márk, Jónás Attila, Antal Zsolt és Vajda Ákos biztosan nem játszhat a hazai csapatban, miközben Kaló István Alexander és Kaló Ádám várhatóan bevethető lesz szombat délután. Az FSC sokat megélt, mértéktartó edzője, Nagy Endre bízik abban, hogy több hiányzója már nem lesz a gárdának, mert így sem egyszerű a helyzet.

– Ha mindenki rendben lenne, akkor is óvatosan fogalmaznék az esélyeket illetően – mondta a tréner. – Tisztában vagyunk vele, hogy veszítenivalónk csak nekünk van, mint ahogy azt is látjuk, hogy támadásban többet kell nyújtani, mint azt Gyöngyöshalászon tettük (0–0), ahol – gondjaink ismeretében – már a pontszerzést is nagy eredménynek tartottam. Ismerjük az ellenfelet, nem a véletlen műve, hogy így menetel a fiatal és ügyes játékosok alkotta Bélapát. A tragikus baleset utáni helyzet talán még egységesebbé tette a társaságot, azonban ahogy más csapatok ellen, ezúttal is győzni akarunk.

Ahogy a Füzesabonyi SC-Erőss út alakulata, a Bélkő SE-Bélapát csapata is 13 ponttal rendelkezik, betudhatóan az öt mérkőzésen szerzett négy győzelemnek és az egy döntetlennek. A veretlenül menetelő együttesek között a tabellán jelenleg a jobb gólkülönbség dönt a házigazdák javára. A sárga-kékek esetében ez a mutató 17–3, míg a „Kiskékek” neve mellett találatból 18–8 szerepel.

A vendégek szintén sok évtizedes tapasztalattal rendelkező szakvezetőjének, Horváth Tamásnak leginkább amiatt főhet a feje, hogy Érsek Martin és Bársony Dániel helyére kit állít a kezdőcsapatba. Előbbi futballista szereplésére nagyobb az esély, ám a csapatkapitány Bársony térdproblémák miatt várhatóan nem lesz képes vállalni a játékot.

Horváth Tamásnak két kulcsembere miatt fájhat a feje

– Szeretnénk méltó ellenfelei lenni a listavezető hazaiaknak – szögezte le Horváth Tamás. – Martin és Dani hiányzása óriás érvágás, két rutinos emberünk pótlása nem kis feladatot jelent. Valahogy meg kell oldanunk, hogy nélkülük is eredményesen futballozzunk, ami azért ennek a fiatal társaságnak nagy kiívást jelent.

A füzesabonyiak közül eddig Pataki Viktor talált a legtöbbször (4) a kapuba, míg a bélapátfalviaktól Molnár Richárd volt a legeredményesebb, Utóbbi játékos hat treffeléssel vezeti a megyei I. osztály góllövőlistáját.