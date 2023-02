– Amikor ezt a pozíciót megpályáztam úgy gondoltam az elsődleges feladat, amivel foglalkoznom kell majd, az a város lesz. Szomorúan, de be kell látnom, hogy sajnos a jelenlegi kiélezett politikai helyzet ezt megakadályozza, hiszen az időm nagy részét arra kellett fordítanom az elmúlt napokban, hogy az engem ért vádakra cáfolattal szolgáljak. Saját egészségem, a családom nyugalma és a város fejlődése érdekében ezért úgy gondolom, hogy egy olyan személyre van most szükség vezetőként ezen a poszton, aki kiemelkedő szakmai tudása mellett egyszersmind kötél idegekkel is rendelkezik ahhoz, hogy állja a sarat a városvezetés folyamatos politikai támadásaival szemben – fogalmazott.