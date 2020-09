Egy életre szóló tanítást kapott a jógától a kitüntetett egri oktató

Varga Miklósné, az Egri Jóga Klub vezetője, az augusztus 20-i városi ünnepség alkalmával, Eger városáért nyújtott civil-, egészség,- és környezetvédő tevékenységéért PRO AGRIA szakmai díjban részesült. Az oktatót pályájáról és jóga iránti szeretetéről kérdeztük.

Novajon, 1942-ben született Varga Miklósné Marika, aki ott is élt egészen általános iskolás koráig, majd elkerült az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba. Az érettségit követően szakmunkás vizsgát tett mint idomszerész, szerszámkészítő. Férjével való megismerkedésük után Egerbe költöztek, és a VASVILL Kereskedelmi Vállalatnál kezdett el dolgozni.

– Többféle munkakörben tevékenykedtem egészen 1994-ig, nyugdíjba vonulásomig. A vállalatnál mint személyzeti, munkavédelmi és polgárvédelmi előadó a feladataim közé tartozott, hogy védjem az alkalmazottak egészségét, illetve munkakörülményeiket úgy alakítsuk, hogy egészségük megmaradjon és ne sérüljön. Már akkor tudatosult bennem, hogy az emberi élet és egészség megóvása az egyik legfontosabb célom – részletezte Varga Miklósné.

Nyugdíjazása után egyre komolyabban foglalkoztatta a testi és lelki egészség megőrzése, végül egy nőgyógyászati műtét után tudatosan is elkezdte keresni a változás útját. Ekkor találkozott a jógával.

–1987-ben indult Egerben egy csoport Kocsis Árpádné, Gizi néni vezetésével. Neki köszönhetően indultam el a jóga útján, melynek szolgálata a mai napig az életem meghatározó része. Az első jóga foglalkozás olyan élmény volt számomra, mely oda vezetett, hogy bővebben is elkezdjek foglalkozni a jóga mind az elméleti, mind a gyakorlati részével. Úgy éreztem, hogy a heti egy alkalom nem elég. Ekkor találkoztam Csendes Erzsébettel, akitől rengeteget tanultam, előadása olyan hatással volt rám, hogy rögtön tudtam, az általa vezetett módszert szeretném tanulni – idézte Marika.

A kitüntetett arról is mesélt, hogy az évek alatt sok mindenkivel ismertette és szerettette meg tanítását, és számos tanfolyamot is szervezett módszerének megismertetésére. Az ott kialakult rendszeresen visszajáró, jó hangulatú csoporttal volt alkalmuk többször is részt venni a szlovákiai jógatáborokba, ahol a gyakorlati oktatás mellett hasznos szellemi útravalót is kaptak az előadóktól. Az egyik ilyen összejövetel alkalmával, Dr. Timcsák Géza, a Szlovák Jógaszövetség elnöke ajánlotta a résztvevőknek, köztük Marikának is, hogy az akkor induló jógaoktatói tanfolyamon vegyenek részt. Rövid gondolkodás után, végül elindult az úton és elkezdte a négyéves miskolci oktatói képzést, ahol okleveles, nemzetközi jógaoktató képesítést szerezett. A képzés alatt egy életre szóló tanítást kapott, mind szellemi, mind gyakorlati szinten.

– Az ott megszerzett tudást az egri klubnál is sikeresen kamatoztattam, mely 1987-ben beköltözött a Bartakovics Béla Művelődési Házba. Gizi néni nem sokkal utána úgy gondolta, hogy szeretné átadni a klub vezetését, választása rám esett, végül így váltam a klub vezetőjévé – ecsetelte a kitüntetett jógaoktató.

Ezt követően tovább folytatta terveit és újabb csoportokat indítottak Eger különböző helyszínein. A tehetséges tagok közül többeket is javasolt oktatónak, ennek köszönhetően a megyeszékhely mellett, Bélapátfalván, Nagyvisnyón, Mezőkövesden és Felsőtárkányban is tudtak tanfolyamokat indítani okleveles jógaoktatók vezetésével és megismertetni a jóga egészséget megőrző jótékony hatását, szeretetét. Heves megyében összesen huszonöt helyszínen tartottak ez időben foglalkozásokat, a különböző korosztályokat is figyelembe véve, nagy hangsúlyt fektetve a mozgásszervi, illetve légzőszervi problémákra egyaránt.

– A mai napig minden jóga foglalkozást úgy kezdek – ecsetelte –, hogy egy kis pozitív gondolatot, tanácsot adok a résztvevőknek. Számomra az a legfontosabb, mikor eljön valaki hozzám és a foglalkozás után azt mondja, „olyan jól vagyok, jól érzem magam”, számomra ezért éri meg jógát oktatni. Egy ászana (testhelyzet) kivitelezés sosincs befejezve, mindig van mit csiszolni rajta, és ehhez nagyon sok idő és kitartás szükséges, de mindig azt mondom, a lényeg az, hogy az ember gyakoroljon és csinálja, nem fontos, hogy még nem tökéletes, csak az, akarjon az egészségéért és lelki fejlődéséért tenni – fejtette ki a klub vezetője.

Arra is kitért, hogy jelenleg a koronavírus miatt sajnos sok iskola tornatermében nem tarthatják meg a foglalkozásokat, de bíznak benne, hogy hamarosan változik a helyzet. Tavasszal, az első hullám idején, ezt úgy oldották meg, hogy a szabadban az érsekkerti tó partjára szervezték a csoportokat, a jó levegő, a madárcsicsergés nagyon megnyugtatóan és felfrissítően hatott minden résztvevőre.

– A PRO AGRIA szakmai díj nagyon megtisztelő számomra, hisz a jógával 32 éve ismerkedtem meg. Az Egri Egészség és Környezetvédő egyesületnek 1992- től vagyok tagja, és jelenleg az elnöke. Ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, hogy az emberek felismerjék másként is lehet élni, nem csak a betegséget elszenvedve. Fontos változtatni az eddigi életvitelen és helyesen táplálkozni. „Arra szeretnék törekedni a jövőben is, hogy minél több emberrel ismertessem meg a jógát, illetve újabb csoportokat indítsunk, hiszen ez egy olyan életmód, és szellemi fejlődés, ami mindenkinek, csak előnyére válhat, és egészsége védelmét szolgálhatja” – zárta mondandóját Varga Miklósné.