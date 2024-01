Az UEFA listáján helyet kapott a Ferencváros 18 éves játékosa, ifjabb Lisztes Krisztián is.

A negyvenes listára azokat a legfeljebb 21 éves játékosokat válogatja be minden évben az UEFA, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy akár szupersztárrá is válhatnak. Az elmúlt években például Erling Haaland, Rafael Leao, Jude Bellingham vagy Gavi is szerepelt ebben a névsorban. Lisztes az éppen szünetelő bajnokságban tizennégyszer lépett pályára, és hat NB I-es gólnál tart. Az UEFA ezt írja róla: