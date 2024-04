Szoboszlai jobb ennél

Szoboszlai Dominik átlagban 4–6-os osztályzatokat kapott az angol lapoktól a Crystal Palace elleni vereség után, ami összességében nem is annyira rossz, főleg, ha azt nézzük, hogy milyen értékelések voltak a Liverpoolnál, na meg hogy csereként állt be a magyar játékos. Ettől függetlenül Angliában egyetértenek abban, hogy Szoboszlai ennél többre képes, és meg sem közelíti az idény eleji szintjét – derült ki az Origo oldaláról. Klopp megjegyezte a magyar válogatott középpályásról, hogy sérülésből tért vissza, bár Szoboszlai már a Sheffield elleni meccse után is (amelyen Klopp szintén lecserélte) azt mondta, tudott volna kilencven percet játszani. A magyar válogatott csapatkapitánya nyilván szeretett volna a Crystal Palace ellen is végig pályán lenni. A Liverpoolra zsinórban négy idegenbeli találkozó vár. Előbb csütörtökön az Európa-ligában az Atalanta elleni visszavágó, majd a Premier League-ben sorrendben a Fulham, az Everton és a West Ham elleni vendégjáték.

– Nem igazán lehet mást mondani. A kritika ezekben a pillanatokban teljesen helyénvaló és teljesen jogos, minden azon múlik, hogyan kezeljük a helyzetet

– jegyezte meg Klopp szókimondóan.