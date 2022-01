Gyalázatos kijelentések 1 órája

Márki-Zay Péter megint a multikat védi, szerinte ostoba intézkedés az élelmiszerárstop

Márki-Zay Péter legutolsó facebookos szereplésében ostobaságnak nevezte a kormány intézkedését hét fontos élelmiszer árának befagyasztásáról. A baloldali jelölt kijelentésén sokan felháborodtak, köztük baloldali értelmiségiek is. Szalai Erzsébet szociológus például arra figyelmeztette a csirke far-háton gúnyolódó Márki-Zayt: "Farhátozás helyett az emberek számára is érthető szociális üzenetek és ígéretek kellenének, nem pedig a szegényeken való gúnyolódás". Márki-Zay nem először támadja a kormány magyar emberek számára hasznos intézkedéseit, és rendszeresen a multinacionális cégek érdekeit képviseli. Most is a nemzetközi áruházláncok védelmében tiltakozik - nekik ugyanis nem jó, hogy olcsóbban kell adni több alapvető élelmiszert.

Márki-Zay Péter a szokásos vasárnapi facebookos bejelentkezésében „ostoba intézkedésnek" nevezte a kormány rendeletét, mellyel befagyasztotta több termék, így a csirke far-hát árát is. – Borzasztóan szomorú jelenség, és amit ez mutat számunkra. És ezt nemcsak közgazdászként mondom, hanem polgármesterként és átlag magyar választópolgárként is, hogy szánalmas, amikor Magyarország harminc évvel a rendszerváltás után oda tér vissza, ahonnan elindult: a hatósági árszabályozáshoz – mondta Márki-Zay Péter. Az Origo cikke emlékeztet, Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten ismertette a kormány döntését. Eszerint több fontos élelmiszer esetében élelmiszerárstopot vezet be. Az árstop egyelőre három hónapra lép életbe február elsejétől, amikortól a 2021. október 15-i árakon kell kínálniuk a boltoknak a megnevezett termékeket. AZ ÁRSTOP A KRISTÁLYCUKORRA, A BÚZAFINOMLISZTRE, A NAPRAFORGÓ-ÉTOLAJRA, A SERTÉSCOMBRA, A CSIRKEMELLRE ÉS A CSIRKE FAR-HÁTRA, VALAMINT A 2,8 SZÁZALÉKOS UHT-TEJRE VONATKOZIK. A kormány döntése mindenkinek könnyebbséget jelent. Az árstopra azért volt szükség, mert az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt megnövekedtek az energiaárak, ezzel együtt többek között az élelmiszerek ára is. Az árak októberi szinten történő befagyasztásával tovább nő az emberek biztonsága és az infláció is csökken. Erre mondta azt a baloldal miniszterelnök-jelöltje, hogy „ostobaság". Márki-Zay Péter kijelentése egyébként nem meglepő. Ismeretes: a Gyurcsány-Bajnai-kormányok elhibázott gazdaságpolitikájának árát az emberekkel fizettették meg adóemelések, áremelések és rezsiáremelések formájában, intézkedéseikkel általában a nagy multinacionális cégeknek kedveztek. Márki-Zay Péter egy korábbi Facebook-posztjában is a multikat biztosította a támogatásáról, az Aldi, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco mellé állt az emberekkel szemben. Akkor a kormány arról döntött, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeknek lejárna az érvényessége, ahelyett, hogy kidobnák, rászorulóknak juttassák el. Ezt nevezte el a baloldali politika beszolgáltatási törvénynek, és ezen próbált gúnyolódni, pedig itt is az emberek érdekében hozott döntésről volt szó. A szegény embereken való gúnyolódás, a kormány intézkedéseinek támadása még a baloldalon is felháborodást váltott ki. Szalai Erzsébet szociológus például így figyelmeztette a baloldalt egy Facebook-bejegyzésben: „Lehet szórakozni a csirke far-háton, csak hát az emberek több mint 20 százalékának ez az egyetlen húsétele. És nekik bizony néhány forint is számít. És ez majd a választási eredményeken is látszódni fog... Ha lehet kérni, kicsit több empátiát az ellenzék részéről, különösen a baloldalon. Farhátozás helyett az emberek számára is érthető szociális üzenetek és ígéretek kellenének, nem pedig a szegényeken való gúnyolódás".

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában