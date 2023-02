Cikkünk frissül

Azonnali segítséget nyújt Törökországnak a Magyar Honvédség

Katonai sátrakat ajánlott fel a Magyar Honvédség a törökországi természeti katasztrófa következményeinek enyhítésére február 11-én, szombaton.

Az 50 darab csapatsátort Dunaharasztiban adták át a török fél logisztikai munkatársai részére

– közölte szombaton a Honvédelmi Minisztérium.

A nagy stabilitású honvédségi katonai sátrak jellemzője az egyszerű és gyors telepíthetőség, áttelepíthetőség különböző talaj- és szélsőséges éghajlati viszonyok mellett is. Sokrétű felhasználása mindössze a belső berendezésen és kialakításon múlik, így szálláshelyen túl adminisztratív, egészségügyi, vagy akár raktározási feladatok végzésére is alkalmassá tehető. A sátrak összefűzhetőségének köszönhetően hasznos területe tetszőleges méretben sokszorozható. Fűtőberendezés telepítésével beltere fűthető, matracok elhelyezésével sátranként akár 8 fő ideiglenes elszállásolására is alkalmas.

A Magyar Honvédség azonnali segítségnyújtásaként felajánlott ötven darab 63M katonai sátrat a török fél dunaharaszti logisztikai központjában vették át, ahonnan a segélyszállítmány közúton indul el hamarosan Törökországba.

A katasztrófa áldozatainak száma meghaladta a 24 ezret

A hétfői földrengés áldozatainak a száma Törökországban és Szíriában együttesen már meghaladta a 24 ezret a szombat délelőtti adatok szerint.

A török katasztrófavédelem (AFAD) azt közölte reggel, hogy Törökországban 20 665-re emelkedett a halálos áldozatok száma, a sérülteké pedig 80 088.

Az AFAD szombat kora reggeli adatai szerint a földrengés sújtotta dél- délkelet-törökországi régióból mintegy 93 ezer embert költöztettek el, a mentési munkákban több 166 ezren vesznek részt, köztük 8 ezer külföldi.

Délelőtt hozták nyilvánosságra, hogy a szomszédos Szíriában 3553-an haltak meg és 5276-an megsérültek.

Azerbajdzsáni katonák és négylábú segítőjük kutat túlélők után a törökországi Kahramanmarasban 2023. február11-én

Fotós: Serhat Zafer / Forrás: Anadolu Agency / AFP

A TRT török közszolgálati televízió szombati beszámolója szerint a mentőcsapatok 125 órával a térségben pusztító földrengés után egy embert élve emeltek ki a romok közül a déli Antakya város Cebrail negyedében. A szíriai Vörös Félhold pedig azt közölte, hogy négy embert mentettek ki élve ki a romok alól péntek este a szíriai Dzsabla városában.

A katasztrófa térségében 1891 utórezgést mértek hétfő óta.

Nehéz körülmények között tovább dolgozik a Hunor mentőszervezet

Nagyon nehéz körülmények között tovább dolgozik a Hunor mentőszervezet a földrengés sújtotta Törökországban, éjjel is folytatták a kutatást a túlélők után - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szombaton az MTI-vel.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint

csak a Hunor mentőszervezet vállalta az éjszakai kutatást abban az épületben, amelyikben péntek este túlélőket jeleztek a keresőkutyák. Végül azonban 16 órányi munka sem vezetett eredményre, és a száloptikával és hangdetektorral történő kutatás során egyelőre csak holttesteket találtak

- tette hozzá.

"A változatlanul nagyon nehéz körülmények ellenére a magyar mentőcsapat fáradhatatlanul végzi a kutató-mentő munkát. A helyzetet könnyíti, hogy a csapat logisztikusa, Patai Sándor tűzoltó százados olyan berendezéseket szerelt össze, amelyekkel működtethető a Hunor sátraiban levő hősugárzó, így könnyebben viselik a pihenőidejüket töltő tűzoltók az éjszakai mínusz hét fokot" - fogalmazott Mukics Dániel.

Újabb csapás érheti Törökországot

A higiéniai viszonyok és amiatt, mert a kolera vírusa jelen van ezen a területen,

nagy valószínűséggel számolni kell azzal, hogy a kolerajárvány is felüti majd a fejét Törökországban

– hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós az Inforádióban.

A víruskutató szerint a szíriai menekülttáborokban már ősszel kolerajárvány tört ki, ugyanis ott koncentrálódik a szíriai menekültek túlnyomó többsége. Ráadásul ez politikailag kényes régió, hiszen Törökországnak ez a területe a kurd régiókhoz tartozik, ezért az infrastruktúra sem megfelelő, ami a földrengés következtében tovább sérült. Éppen ezért

ahol még van vezetékes ivóvíz, ott is eltörnek a vezetékek, és keveredik a szennyvíz az ivóvízzel. A kolera elsődleges terjedési forrása pedig a szennyezett ivóvíz

– magyarázta a szakember. Áram híján jelenleg a víz forralására sincs mód.

Magyarország segít a bajban

A magyar mentőcsapatok fáradhatatlanul dolgoznak Törökországban túlélők után kutatva

– olvasható a kormány közösségi oldalán

