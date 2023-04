Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti EP-képviselője

Fotó: Rosta Tibor / Forrás: MTI

Hidvéghi Balázs szerint

az igazi megoldás, az embercsempészet és az illegális belépési kísérletek visszaszorításának kezdete az lenne, ha a határvédelemre helyeznék a hangsúlyt, illetve azt az alaptételt rögzítenék végre, hogy illegálisan, törvénysértő módon nem lehet az Európai Unióba (EU) jönni, és ha valaki így érkezik, azt visszaszállítják oda, ahonnan elindult.

Problémaként beszélt arról, hogy nagyon sokan bejutnak az EU-ba és itt is maradnak. Ezt kellene rendbe tenni, de az EP bevándorláspárti része nem így gondolja és továbbra is erőlteti a rossz megoldásokat - mondta. A magyar baloldali EP-képviselők szavazataival is, akik a csütörtöki voksoláson nem mondtak nemet ezekre a javaslatokra - fűzte hozzá.