Így változik a babaváró hitel szabálya

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a szerdai kormányülésről azt mondta, hogy a családtámogatási rendszert áttekintették. A babaváró-hitel és a csok-támogatás esetén a kormány változtatásokról döntött. A babaváró hitel esetében összege 11 millió forintra nő, és 2024. január 1-től azok vehetik fel, akik esetében 30 év alatt van a hölgy tag. A 30-40 év közötti hölgyek esetében is lehetséges a felvétel, ha a terhesség igazolt - írja az Origo.

Mutatjuk, hogyan változnak meg a CSOK szabályai

A CSOK esetében jelenleg a kisebb településeken működik, míg a nagyvárosokban ma már a CSOK-hitel mellé bankhitelt is fel kellett venni - mondta Gulyás.Éppen ezért a kormány úgy döntött: a falun lévő CSOK-szabályok maradnak, ugyanakkor a városi CSOK-ot nem lehet igénybe venni 2024. január 1-től. A falusi CSOK szabályai megmaradnak, sőt emelkednek a támogatási összegek. Mostantól egy gyermek esetében 1 millió forintra emnelkedik, 2 gyermek esetében 4 millió forintra nő, míg 3 gyermek esetében 15 millió forintra nő a támogatás összege - ismertette Gulyás.

Új szabályok lesznek az 5000 fő feletti településeken

A kormány azzal bízta meg a cslaádügyi minisztériumot, hogy az 5000 fő feletti településekre új támogatási formákat dolgozzon ki - mondta a miniszter.

Augusztus 1-től megszűnik az élelmiszerárstop

Az élelmiszerárstopokról azt mondta Gulyás, hogy év végére az előrejelzések szerint december előtt lehetséges lesz az egyszámjegyű infláció elérése. Az élelmiszerárstop augusztus 1-jével megszűnik. A kötelező akciózás mértékét pedig 15 százalékra emeli a kormány - mondta Gulyás Gergely.



A kötelező akciózást kiterjesztik az élelmiszerárstop hatálya alá tartozó termékekre, és itt a bruttó beszerzési árból fognak kiindulni, és azt kell 15 százalékkal akciózni.

Részvétnyilvánítás

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy lezuhant egy magyar katonai helikopter Horvátországban. A kormány nevében részvétét fejezte ki a miniszter is a családtagoknak. Szólt arról is, hogy azonnali vizsgálat kezdődött, és annak eredményéről tájékoztatást adnak.

Gulyás: Ezt nem hagyjuk

Gulyás kérdésre elmondta, hogy nem hagyják, hogy bevándorlóország legyen Magyarország.

"Mindent elképzelhetőnek tartunk"

Miért gondolják, hogy kifutottak a pénzből? - tette fel a kérdést annak kapcsán Gulyás Gergely, hogy Brüsszel újabb 50 milliárd eurót kért Ukrajna támogatására. Amikor többletbefizetésekről beszélt Ursula von der Leyen, akkor arcpirító, hogy közben Magyarország és Lengyelország nem kapott még forrásokat.



Mindent elképzelhetőnek tartunk -



mondta a miniszter annak kapcsán, hogy elképzelhető, hogy Ukrajna kapta meg a hazánknak járó forrásokat.

Újabb részletek jöhetnek a dollárbaloldal botrányáról

A kormány tárgyalta ezt a jelentést, és támogatja a nyilvánosságra hozást, a nemzetbiztonsági elnök is nyilvánosságra hozatalt sürget - mindezt azzal kapcsolatban mondta az Origónak Gulyás Gergely, hogy a baloldal 2022-es külföldi támogatásáról szóló nemzetbiztonsági jelentést újabb részleteinek nyilvánosságra hozását sürgette Kocsis Máté.

A törvényeket mindenkinek be kell tartani, ez a baloldalnak nem sikerült - tette hozzá. Elképesztő, ahogyan a dollárbaloldal az ország és a törvény ellen vétett, nem megengedett sehol sem, hogy külföldről támogassák a pártokat - mondta a miniszter. Beszámolt arról is, hogy eddig nem ismert részletek kerülhetnek nyilvánosságra a botrányról, ha zöld utat kapnak a nemzetbiztonsági bizottság elnökétől.

Marad a magyar katonai kontingens mérete Koszovóban

A jelenlegi magyar kontingens marad egyelőre Koszovóban - mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. Bízik benne, hogy a szerb elnök megfontolja Orbán Viktor kérését a három koszovói rendőr szabadon engedése ügyében.

Gulyás: ez sajnálatos döntés

Gulyás kérdésre elmondta, sajnálatos, hogy az uniós bíróság olyan döntést hozott, miszerint a külképviseleteken kell beadni a menedékkérelmeket, ez jogszerűtlen. Lehet bírósági ítéletekre hivatkozni, de Európa a migráció problémáit nem tudja megoldani, amíg nem a határon kívül bírálják el a menedékkérelmeket.