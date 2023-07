Nagy-Vargha Zsófia: a családtámogatási rendszer minden élethelyzetre kínál segítséget A családtámogatási rendszer harminc elemből áll és igyekszik minden élethelyzetre segítséget nyújtani – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Esztergomban. Nagy-Vargha Zsófia a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszt pódiumbeszélgetésén hozzátette, a rendszer egésze kiszámítható hátteret kínál a családalapításhoz. Ezzel összefüggésben kiemelte, hogy az Európai Unióban 2010 és 2020 között Magyarországon emelkedett a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma. Nagy-Vargha Zsófia kijelentette, kutatások szerint a legtöbben arra készülnek, hogy családban éljenek. A társadalom hozzáállása alapján az is elmondható, hogy családbarát közeg van Magyarországon – fűzte hozzá. A helyettes államtitkár kívánatos célnak nevezte, hogy minél korábban, az édesanya húszas éveinek elején szülessen meg az első gyermek, mert a harmincas éveikben gyermeket vállalóknál kevesebb az esély a második gyermek megszületésére. Kitért arra, hogy a 2020-as nagymintás ifjúságkutatás szerint a családalapítást jelentősen nehezíti a párkapcsolat hiánya. Ezen a területen segítséget jelenthet a közösségek megerősítése – jegyezte meg, hozzátéve: ez védőhálóként is működhet a fiatalok számára, mert minél több közösséghez tartoznak, annál inkább ki tudnak lépni az online világból. Nagy-Vargha Zsófia szólt arról is, hogy a családtámogatási rendszer stabil, de a babaváró hitel és a családi otthonteremtési kedvezmény esetében reagálni kellett a gazdasági környezet változásaira. A városokban élőket érintően az átalakítás tervein egy munkacsoport dolgozik, az eredmény év végére várható – jelezte.