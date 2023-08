Újra aktív a közösségi médiában B. Zsolt, az óbudai Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt pedagógus asszisztense, aki egy videóbejegyzésben dicsekedett azzal, hogy egy 15 éves fiú diákjával van szexuális kapcsolata – írja a Pesti Srácok.

A férfi akkor azzal védekezett, hogy ez nem pedofília, hanem efebofília, ami Magyarországon nem büntetendő, és

ez szerinte nem betegség, hanem elfogadott nemi irányultság.

Más videóiból az is kiderült, hogy engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak, de nyilvánosságra került az is, hogy öngyilkosságra buzdító videót tett közzé a közösségi médiában, ráadásul a felvételt gyermekek is láthatták.